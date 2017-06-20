أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نحو 20 مكالمة هاتفية، منذ اندلاع الأزمة الخليجية، لاحتواء التوتر.

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، أمس الاثنين “كنا على اتصال مع كافة الأطراف، قطر والسعودية والإمارات والكويت، وكانت لنا جهود مكثفة لتخفيف التوتر، وكان لأردوغان نحو 20 مكالمة هاتفية مع زعماء العالم والمنطقة”.

ووصف الأزمة الراهنة بأنها: “عبارة عن خلاف بين صديقين وشقيقين وحليفين، عندما يختلفان يكون الحل عبر محاولات القضاء على الأسباب، وهو ما تقوله تركيا منذ البداية”.

وأوضح أن: “أردوغان أشار إلى أن السعودية لها دور مهم في تجاوز هذه الأزمة، لأنها أكبر وأقوى دولة في الخليج، وذلك عبر الحوار، نعلم أن الملك سلمان بن عبد العزيز لا يدخر جهدا ونأمل بالوصول لنتائج جيدة في الأيام القادمة، وكذلك جهود أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مهمة منذ اندلاع الأزمة، ونتيجة للجهود المبذولة نريد أن نرى حلا”.

يذكر أن 7 دول عربية قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وهي: السعودية والإمارات والبحرين ومصر واليمن وموريتانيا وجزر القمر، واتهمتها بدعم الإرهاب، فيما نفت الدوحة تلك الاتهامات.