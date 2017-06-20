انتقدت هيئة كبار العلماء السعودية منهج تنظيم الإخوان المسلمين المصنف من ضمن التنظيمات الإرهابية في عدد من الدول.

وقالت الهيئة في تغريدات على حسالها الرسمي في تويتر، إن جماعة الإخوان ليس لهم عناية بالعقيدة، ولا بالسنة، ومنهجهم قائم على الخروج على الدولة؛ إن لم يكن في البدايات، ففي النهايات.

وأضافت أن الإخوان حزبيون يريدون التوصل إلى الحكم، ولا يهتمون بالدعوة إلى تصحيح العقيدة، الإخوان ليسوا من أهل المناهج الصحيحة.

وأوضحت الهيئة أن كل جماعة تضع لها نظاما، ورئيسا، وتأخذ له بيعة، هم جماعة يريدون الولاء لهم، هؤلاء يفرقون الناس.

وحول منهج البيعة الذي تشترطه جماعة الإخوان كشرط أساسي لأتباعها بينت هيئة كبار العلماء، أن البيعة تؤخذ لولي أمر المسلمين، لا تؤخذ لرئيس جماعة أو لأمير جماعة؛ وإنما تؤخذ لولي أمر المسلمين العام.

وأكدت أنه ليس في الكتاب والسنة ما يبيح تعدد الأحزاب والجماعات؛ بل فيهما ما يذم ذلك، واستشهدت الهيئة بقول الله تعالى: “إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء”الآية.

