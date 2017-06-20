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السعودية تنفي إنشاء مدينة إعلامية: لم تصدر أي تراخيص
علم السعودية

السعودية تنفي إنشاء مدينة إعلامية: لم تصدر أي تراخيص

2017-06-20 09:29:35

نفت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع السعودية، صدور تراخيص لأي شخص أو جهة خاصة، لإنشاء مدينة إعلامية بالمملكة.

وأضاف الهيئة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس”: “مشروع المدينة الإعلامية هو مشروع وطني ضمن برنامج التحول الوطني 2020، وسيتم إطلاقه خلال الأسابيع القادمة.

وقالت الهيئة، في توضيح لما تردد في وسائل الإعلام مؤخرا بخصوص استخدام مسمى المدينة الإعلامية السعودية، إن الهيئة العامة للإعلام المرئي و المسموع مسؤولة عن إصدار ترخيص المدينة الإعلامية ولم يصدر لأي شخص أو جهة خاصة ترخيص لإنشاء مدينة إعلامية في المملكة.

وأعربت الهيئة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الروسية “سبوتنيك” عن أملها من وسائل الإعلام المختلفة التأكد من المعلومات من الجهات ذات الاختصاص قبل نشرها، مشيرة إلى أنها ستقوم بمسائلة من تثبت مخالفته الأنظمة والأوامر الملكية.

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