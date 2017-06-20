قطر: "رفع الحصار" شرط دخول مفاوضات مع الدول المقاطعة2017-06-20 09:28:16
اشترط وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رفع الحصار عن قطر، لدخول أي مفاوضات حول الأزمة الراهنة.
قال الوزير، في لقاء مع الصحفيين، بحسب ما ذكرت وكالة “سبوتنيك” الروسية، في الدوحة: “لا مفاوضات قبل رفع الحصار عن قطر، عليهم أن يرفعوا الحصار، ومن ثم البدء في عملية التفاوض”.
واتهم محمد بن عبد الرحمن، الدول التي فرضت المقاطعة على قطر، بأنها انتهكت اتفاقية الرياض الموقعة في عام 2014، والتي تتضمن آليات لفض النزاعات من ضمنها مناقشة المسائل الخلافية في المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون، وكذلك حلها عن طريق محكمة تحكيم تابعة للمجلس.
وقال الوزير في لقاء مع الصحفيين في الدوحة: “كل هذه الإجراءات اتخذت ضد قطر دون سابق إنذار لذلك، هم يقولون لنا انتهكنا اتفاقية الرياض الموقعة في عام 2014، واتفاقية الرياض لديها آليات تحكيم”.
وأشار الوزير إلى أنّ بنود هذه الاتفاقية بقيت سرية ولم تنشر للعلن، وإن قطر مستعدة لنشرها في حال وافق مجلس التعاون على ذلك.
وأوضح آل ثاني، أن هناك وساطة واحدة فقط لحل الأزمة هي الكويتية، متابعا: “هناك تعاون دولي لدعم هذه الوساطة الكويتية، لتسفر عن حل والبدء في عملية حوار بناء”.
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