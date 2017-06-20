 Moheet on google
الثلاثاء 20 يونيو 2017 09:35 صباحاً
روابط سريعة
"داعش" يخترق موقع الجيش الأرجنتيني
علم داعش

"داعش" يخترق موقع الجيش الأرجنتيني

2017-06-20 09:01:19
متابعات

قال الجيش الأرجنتيني أمس الاثنين إن متسللين اخترقوا موقعه الإلكتروني ونشروا عليه صورا يعتقد أنها لأعضاء من تنظيم داعش الإرهابي.

وجاء في الصفحة التي شاهدتها رويترز “هذا تهديد. الدولة الإسلامية موجودة في الأرجنتين وستسمعون منا قريبا”.       

ونشرت صور لأشخاص يرتدون اللون الأسود على الموقع لمدة 20 دقيقة قبل أن يحذفها الجيش.       

وقالت المتحدثة دولوريس سان مارتين التي تعمل في إدارة الاتصالات التابعة للجيش في العاصمة بوينوس أيرس إن الجيش لم يحدد الجهة التي اخترقت الموقع ويحقق في الأمر . حسب رويترز.       

ولم يتأثر موقعا القوات الجوية والبحرية، كما لم ترد وزارة الدفاع على طلبات للتعقيب.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3