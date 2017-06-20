قال الجيش الأرجنتيني أمس الاثنين إن متسللين اخترقوا موقعه الإلكتروني ونشروا عليه صورا يعتقد أنها لأعضاء من تنظيم داعش الإرهابي.

وجاء في الصفحة التي شاهدتها رويترز “هذا تهديد. الدولة الإسلامية موجودة في الأرجنتين وستسمعون منا قريبا”.

ونشرت صور لأشخاص يرتدون اللون الأسود على الموقع لمدة 20 دقيقة قبل أن يحذفها الجيش.

وقالت المتحدثة دولوريس سان مارتين التي تعمل في إدارة الاتصالات التابعة للجيش في العاصمة بوينوس أيرس إن الجيش لم يحدد الجهة التي اخترقت الموقع ويحقق في الأمر . حسب رويترز.

ولم يتأثر موقعا القوات الجوية والبحرية، كما لم ترد وزارة الدفاع على طلبات للتعقيب.