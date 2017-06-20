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اليوم.. طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان الديناميكا
طلاب ـ الثانوية العامة‎

اليوم.. طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان الديناميكا

2017-06-20 08:57:39
متابعات

يؤدي طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية، اليوم الثلاثاء، امتحان مادة الرياضيات التطبيقية الديناميكا، وسط تحذيرات مشددة للطلاب والملاحظين والمراقبين وروساء اللجان بعدم اصطحاب التليفونات المحمولة.

وحددت وزارة التربية والتعليم، الآلات الحاسبة التي يسمح فقط للطلاب باصطحابها معهم إلى داخل اللجان الامتحانية أثناء امتحانهم للمواد التى تتطلب استخدام الآلات الحاسبة وهى (Fx-95ms، Fx-100ms Fx-115ms، Fx-570ms، Fx-991ms).

وأكدت الوزارة على رؤساء لجان سير الامتحان بالتعميم على ملاحظى اللجان الفرعية بضرورة إجراء الفحص الظاهرى للأدوات المكتبية التى يصطحبها الطالب داخل لجان الامتحان، لضمان التصدى لأية محاولات لاستخدام تلك الأدوات فى الغش الإلكترونى.

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