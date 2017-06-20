حيدت مقاتلات تركية عنصرين ينتميان لحزب العمال الكردستاني، الذي تصفه الحكومة التركية بأنه منظمة إرهابية، كان يحملان صاروخين مع قاذفيهما، في منطقة “جوقورجه” في ولاية هكاري جنوب شرقي تركيا.

وذكر بيان صادر عن ولاية هكاري، أن قوات الأمن التركية رصدت بواسطة طائرة بدون طيار، إرهابيين اثنين بالقرب من قرية “برنج أكن” في منطقة “جوقورجه”، بحسب وكالة أنباء الأناضول الرسمية.

وأضاف البيان أن قوات الأمن أبلغت قوات الجيش بموقع الإرهابيين، مشيرا إلى أن الجيش شن غارة جوية على الموقع المحدد وحيد منتسبي المنظمة الإرهابية الانفصالية.

يذكر أن الجيش التركي يستخدم كلمة تحييد للإشارة إلى قتل أو إصابة أو أسر العناصر التابعة لحزب العمال الكردستاني.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركية على استهداف مواقع الحزب وملاحقة عناصره، جنوبي وجنوب شرقي البلاد، وشمالي العراق، ردًا على ما تقول إنها هجمات إرهابية ينفّذها داخل البلاد بين الحين والآخر، ضد المدنيين وعناصر الأمن، وفقًا لوكالة أنباء الأناضول.

ولقي أكثر من 1200 شخص، من بينهم أفراد أمن ومدنيون، حتفهم منذ استئناف القتال بين الحكومة والحزب في يوليو (تموز) عام 2015، وفقا للوكالة.