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مصر تحتفل بالـ «اليوم العالمي للاجئين»
وزارة الخارجية
وزارة الخارجية

مصر تحتفل بالـ «اليوم العالمي للاجئين»

2017-06-20 08:52:33
متابعات

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عن احتفال مصر باليوم العالمي للاجئين اليوم، مؤكدا ألتزام مصر بدعم قضايا اللاجئين حول العالم.
وقال أبوزيد من خلال تغريده له على صفحته الرسمية بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” : “مصر تحتفل باليوم العالمي للاجئين مجددةً التزامها وتضامنها مع اللاجئين حول العالم”.
وجدير بالذكر، أن الأمم المتحدة تحتفل اليوم الموافق 20 يونيو بـ”اليوم العالمي للاجئين”.

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