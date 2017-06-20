تصدر اليوم الثلاثاء، محكمة جنايات القاهرة، الحكم على ” فتحى عبد المنعم” شقيق لاعب المنتخب محمود كهربا، لاتهامه بقتل عجوز والشروع في قتل آخرين.

وتبين من تحقيقات النيابة العامة، أن خلافات نشبت منذ عام بين حارة “خواخة” التي يقطن بها اللاعب فتحى عبدالمنعم، وحارة “الشراقوة” المجاورة لها، حيث اعتدت عليهم الأخيرة منذ عام خلال رحلة لأبناء الحارة الأولى، وعندما أراد شقيق اللاعب الثأر لحارته أطلق أعيرة نارية من سلاح خرطوش على حارة “الشراقوة”؛ مما تسبب في مقتل عجوز وإصابة آخرين، وتم نقلهم إلى المستشفى.

كانت نيابة مصر القديمة، قد أمرت بحبس شقيق اللاعب وصديقه محمد يوسف إسماعيل 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بضبط وإحضار 3 آخرين هاربين وهم “أحمد ثروت القرموطى” وشقيقه “محمد” و”أحمد محمد حسنين”، كما أمرت بإحضار كاميرات البنك الأهلي الواقع بميدان المعركة، لتفريغ الكاميرات المراقبة لمشاهدة كل الأطراف، كما أمرت بدفن الجثة بعد تشريحها وعرضها على الطب الشرعي.