قال فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم إن كريستيانو رونالدو لم يتحدث إلى مسؤولي النادي بشأن الرحيل عن أبطال أوروبا هذا الصيف.

وقال” بيريز”لـ سكاي نيوز عربية” إنه عرف بالأمر مما جاء في الصحف ولم يتحدث إلى كريستيانو حتى الآن”.

وأضاف “أنه واثق من أن رونالدو سوف يتحدث إلينا حول ما حدث (في قضية الضرائب)، وهو أمر أثر بالتأكيد على مصداقيته، وسنرى ما سيحدث”.