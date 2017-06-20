 Moheet on google
الثلاثاء 20 يونيو 2017 09:40 صباحاً
روابط سريعة
اليوم .. رئيس الوزراء يترأس اجتماع العدالة الاجتماعية
رئيس الوزراء شريف اسماعيل‎

اليوم .. رئيس الوزراء يترأس اجتماع العدالة الاجتماعية

2017-06-20 08:47:14
متابعات

يعقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية، وذلك بحضور وزراء التضامن الاجتماعي، والإنتاج الحربي، والاتصالات ؛ والتنمية المحلية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

ويناقش الاجتماع تنقية وتحديث بيانات بطاقات التموين، والخطوات التي تمت في هذا الإطار، والنتائج التي تم التوصل إليها في هذه المرحلة.

ويناقش أيضا المشروعات التى تعمل عليها الحكومة لخدمة المواطن المصرى، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3