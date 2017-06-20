اليوم .. الحكم في دعوى عدم الاعتداد بحكم الأمور المستعجلة بشأن تيران وصنافير

تصدر اليوم، محكمة القضاء الإداري، الحكم فى الدعوى المقامة من خالد على المحامى، وتطالب بعدم الاعتداد بكل أحكام الأمور المستعجلة بشأن نزاع جزيرتى تيران وصنافير، واعتبارها كأن لم تكن.

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، حكمت بانعدام حكم “الإدارية العليا” وأسبابه القاضي ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، واستمرار تنفيذ حُكم سريان اتفاقية ترسيم الحدود.