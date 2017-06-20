فصل جندي سويدي من الخدمة لكتابة تعليقات مسيئة على الفيس بوك

تم فصل جندي سويدي من الخدمة بالجيش بعد كتابة رسائل غير لائقة تحض على الكراهية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر موقع “ذا لوكال” الإخباري الأوروبي أن الجندي كتب تعليقات بغيضة على موقع “فيس بوك” ومواقع إعلامية أخرى في مناسبات عدة.

وقال مجلس مراجعة شؤون الأفراد في تقرير عن سلوك الجندي إن الرسائل التي كتبها تعبر عن آراء “تمثل انتهاكا مباشرا للقيم الأساسية التي يدافع عنها الجيش”.

وتردد أن التعليقات التي كتبها الجندي المفصول جاءت بعد أن قام بعمل مدني كحارس أمن في معسكر إيواء للآجئين.

وسبق للجندي أن كتب تعليقات مماثلة في مناسبتين على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد التحدث مع رؤسائه في المرتين وافق على عدم وضع تعليقات وآراء مسيئة على وسائل التواصل مرة أخرى.