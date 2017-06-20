يشارك عصام الحضري حارس مرمى المنتخب المصري الأول لكرة القدم ونادي “وادي دجلة” ومهاجم المنتخب الوطني ونادي “الزمالك” محمود كهربا في دورة الروضان الرمضانية التي تقام بالكويت.

وظهر الحضري وكهربا وهم يوجهون خطاب شكر لمنظمي الدورة الرمضانية من خلال مقطع فيديو نشره “السد العالي” على صفحته بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وأعلن الحضري من خلال تغريده أخرى أن أحد اللقاءات غدا سوف تجمعه بنجم حراسة المرمى الإسباني “ايكر كاسياس”.

وجدير بالذكر، أن دورة “الروضان” تقيمها دولة الكويت سنويا في شهر رمضان منذ 1970.

وشهدت البطولة “الرمضانية” على مدار تاريخها مشاركة العديد من نجوم كرة القدم العربية والعالمية مثل، نجم النادي الأهلي “المعتزل” محمد أبو تريكة ، واللاعب المالي فريدرك كانوتيه، وحارس المرمى الهولندي “المعتزل” فان دير سار، والمدافعين الإيطاليين “المعتزلين” نيستا وزنيتي، ونجم نادي “برشلونة” الأسباني اندريه انيستا.