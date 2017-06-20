أعلنت شركة طيران هندية منح تذاكر سفر مجانية مدى الحياة على رحلاتها لطفل حديث الولادة وضعته أمه في الجو خلال رحلة من السعودية إلى الهند.

وكانت الطائرة التابعة لشركة /جيت ايروايز/ الهندية متجهة إلى مدينة كوتشي عندما أعلنت حالة طواريء طبية بعد أن فاجأت آلام المخاض الراكبة جوسي سيسمول التي كانت في الأسبوع الثلاثين من الحمل.

وتقرر تحويل خط سير الطائرة لتهبط في مدينة مومباي لكن سرعان ما أيقن أفراد الطاقم أنه يجب أن تضع سيمسول الطفل في الجو وبالفعل تطوعت ممرضة من الركاب للمساعدة ووضعت سيمسول طفلا ذكرا على ارتفاع 35 ألف قدم.

وأعلنت /جيت ايروايز/، وفقا لصحيفة /ديلي ميل/ البريطانية أنه للمرة الأولى يتم ولادة طفل على متن إحدى طائراتها التي تم تحويل مسارها إلى مومباي.

وأضافت الشركة أن العملية تمت بنجاح على ارتفاع 35 ألف قدم ونقلت الأم والطفل إلى إحدى المستشفيات فور الهبوط في مومباي لتستكمل الطائرة وجهتها إلى كوتشي وتصل متأخرة عن موعدها ساعتين ونصف، مشيرة إلى أن الطفل منح تذاكر مجانية مدى الحياة للسفر على طائرات /جيت ايروايز/.