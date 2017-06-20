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حدث في مثل هذا اليوم 20 يونيو.. السلطات الفرنسية تغلق الجامع الأزهر
الجامع الازهر

حدث في مثل هذا اليوم 20 يونيو.. السلطات الفرنسية تغلق الجامع الأزهر

2017-06-20 08:33:40

1605: اغتيال قيصر روسيا “فيودور الثاني” بعد ثلاثة أشهر فحسب قضاها في منصب القيصر.

1800: السلطات الفرنسية تغلق الجامع الأزهر وذلك عقب اغتيال الجنرال كليبر على يد سليمان الحلبي وظل المسجد مغلقا حتى خروج الفرنسيين من مصر.

1837: الملكة “فيكتوريا” تتولى حكم المملكة المتحدة.

1877: مخترع الهاتف “ألكسندر جراهام بيل” ينجز أول شبكة هاتفية في العالم في مدينة هاميلتون بكندا.

1930: وزير خارجية العراق “نوري السعيد” يوقع مع المندوب السياسي البريطاني معاهدة تحالف مدتها 25 سنة.

1944: انتهاء معركة بحر الفلبين بنصر ساحق للبحرية الأمريكية علي الأسطول الياباني وذلك في الحرب العالمية الثانية.

1960: الإعلان عن استقلال مالي والسنغال.

1963: ربط الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي بخط هاتف ساخن خلال الحرب الباردة.

1991: اختيار برلين عاصمة لألمانيا الموحدة وذلك بعد تصويت برلماني كانت نتيجته موافقة 336 مقابل 321 صوت معارض.

2001: انتخاب “برفيز مشرف” رئيسا لباكستان.

2003: تأسيس مؤسسة ويكيميديا.

2009: انتحاري يفجر نفسه عند قبر الخميني مسفرًا عن قتيلين، وذلك في أعقاب اضطرابات التي تلت الانتخابات الرئاسية.

2010: إيران تنفذ حكم الإعدام بزعيم حركة جند الله “عبد الملك ريغي” وذلك لدورة في العديد من العمليات المسلحة في محافظة سيستان وبلوتشستان.

2012 : المحكمة الدستورية في الكويت تبطل انتخابات مجلس الأمة، وتلغي قرار حل مجلس 2009 الذي حل في ديسمبر الماضي وتعيد له سلطاته.

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