اعتقلت سلطات جوهانسبرج رجل أعمال صيني عقب ورود بلاغ عن تهريب شحنة مكونة من 300 من جلود الحمير بمطار أور تامبو، واشتباهها في أنه زعيم شبكة لتهريب الحمير المحلية.

وأدى الطلب المتزايد ونقص الحمير في الصين، في السنوات القليلة الماضية، إلى ظهور غير مسبوق لسوق حمار عالمي، مع تقارير عن تجارة واسعة النطاق في جميع أنحاء أفريقيا.

وأشار مسؤول من وحدة حماية الحيوانات الزراعية التابعة للمجلس الوطني الجنوب أفريقي جريس دي لانج ، إلى أن أسعار الحمير ارتفعت في جنوب أفريقيا بمعدل يفوق أربعة أضعاف أسعارها في العامين الماضيين.

وهذه التجارة، وإن لم تكن غير قانونية من الناحية الفنية، لكن سوء إدارتها والفشل في السيطرة عليها أو وضع ضوابط لها، جعلها تواجه إدانة من جماعات الرعاية الاجتماعية والرفق بالحيوان؛ بعد أن أفادت التقارير بأن الحمير يجرى ذبحها بشكل غير إنساني، وأنهم من أحدث ضحايا التجارة في أجزاء الحيوانات؛ للأغراض الطبية إلى الشرق الأقصى.

ويستخلص الجيلاتين من جلود الحمير لتصنيع عقارات الطب الصيني التقليدي الذي يطلق عليه إيجياو، ويوصف لعلاج فقر الدم والأرق وغيرها من الأمراض، ويصل سعر الكيلو جرام الواحد إلى 5000 راند جنوب أفريقي، على الرغم من عدم وجود أدلة سريرية لهذه العلاجات.