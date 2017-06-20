أشار تقرير للأمم المتحدة إلى أنه على الرغم من أن الاقتصاد الكينى يوصف بأنه أكبر اقتصاد فى منطقة شرق أفريقيا ، إلا أن معدل البطالة فى كينيا يعتبر أسوأ معدل للبطالة فى المنطقة ، وأن ذلك يشكل تحديا ضخما لصانعى السياسة فى نيروبى .

وأظهر مؤشر التنمية البشرية خلال عام 2017 أن معدل البطالة فى كينيا يساوى معدلها فى كل إثيوبيا ورواندا المجاورتين ، وأن ذلك يسلط الضوء على تناقضات السياسات الاقتصادية التى تؤدى إلى حدوث نمو مستدام بدون توفير فرص عمل .

وجاء فى تقرير لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية أن حوالى أربعة من بين كل عشرة كينيين ممن فى سن العمل / بدون عمل / وأن ذلك يجعل معدل البطالة فى كينيا أسوأ معدل من نوعه فى المنطقة .

وأظهر التقرير أن 1ر39 فى المائة من السكان الكينيين ممن فى سن العمل عاطلون عن العمل مقابل 24% فى تنزانيا و 6ر21 % فى إثيوبيا و 1ر18% فى أوغندا و 1ر17% فى رواندا .. وحذر برنامج الأمم المتحدة للتنمية من أن إرتفاع البطالة فى المنطقة ، وخاصة فى كينيا ، من شأنه أن يؤدى إلى إنتشار الجريمة وأعمال العنف .

وأشار التقرير الأممى إلى أن سوق العمل فى كينيا تدهورت منذ عام 2011 حينما بلغ معدل التنمية 1ر24% ، وأن نسبة العاملين حاليا إنخفضت إلى 9ر60%.