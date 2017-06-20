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اليوم.. السيسي يشهد حفل إفطار الأسرة المصرية
السيسي وأفراد الكمين

اليوم.. السيسي يشهد حفل إفطار الأسرة المصرية

2017-06-20 08:19:58
أ ش أ

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، حفل إفطار الأسرة المصرية، والذي يحرص علي إقامته كل عام بأحد الفنادق الكبري بالقاهرة بحضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء وعدد من الشخصيات العامة.

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