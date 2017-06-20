تغلق اليوم الثلاثاء، اللجنة العليا للحج السياحي، باب التقدم رسميًا لموسم حج هذا العام.

وقالت إيمان سامي، عضو اللجنة العليا للحج السياحي، المشكلة بقرار وزاري من يحيي راشد وزير السياحة، إن عدد المواطنين الذين سجلوا أسماءهم على الموقع الإلكتروني لبوابة “حج مصر”، بلغ حتى الخميس الماضي 75 ألفًا و670 مواطنًا.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يبلغ أعداد المتقدمين للحج السياحي هذا العام أكثر من 90 ألف مواطن بتراجع أكثر من 50% عن العام الماضي، لافتةً إلى أن غالبية المتقدمين اختاروا البرامج الاقتصادية “الاقتصادي الطيران والبري”، نظرًا لرخص أسعارها، مقارنة ببرامج الـ4 و5 نجوم.

وأوضحت أن جميع من سجل اسمه على بوابة “حج مصر”، سدد مقدم جدية الحجز، وهي 10 آلاف جنيه للمتقدمين للبرامج الاقتصادية، و15 ألف جنيه للمتقدمين لبرامج الـ4 نجوم، و20 ألف جنيه لبرامج الـ5 نجوم.