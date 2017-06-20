يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة شمالًا، اليوم الثلاثاء، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، وإن ظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية مع فرصة لسقوط الأمطار أقصى الغرب.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية مُعتدلة تنشط على جنوب سيناء مُثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر الأبيض المتوسط، فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر مُعتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم الثلاثاء، على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 24 34

الإسكندرية 21 28

مطروح 22 27

بورسعيد 23 28

دمياط 23 28

بلطيم 22 29

الإسماعيلية 22 35

السويس 23 36

العريش 20 32

نخل 17 35

طابا 19 36

الطور 24 35

مرسى علم 28 38

الغردقة 31 40

شرم الشيخ 30 40

رفح 19 31

كاترين 18 32

سيوة 25 35

المنيا 24 39

الفيوم 24 38

رأس سدر 25 36

أبوسمبل 28 44

وسط الدلتا 24 34

أسيوط 26 40

سوهاج 27 42

الأقصر 25 46

أسوان 28 46

شلاتين 28 36

حلايب 30 34

الوادي الجديد 27 44

قنا 26 45

نويبع 27 38

السلوم 21 28

أما عن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم الثلاثاء، على عدد من المدن والعواصم العربية، فهي كالتالي:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 30 42

المدينة 30 45

الرياض 28 44

المنامة 33 40

أبوظبي 30 40

الدوحة 34 43

الكويت 32 47

دمشق 12 32

بيروت 23 27

عمان 15 30

القدس 16 27

غزة 22 28

بغداد 26 42

مسقط 30 36

صنعاء 16 30

الخرطوم 29 40

طرابلس 20 27

تونس 21 31

الجزائر 20 27

الرباط 19 28

نواكشوط 25 32

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم الثلاثاء، على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 10 22

إسطنبول 17 24

إسلام آباد 24 33

نيودلهي 26 35

جاكرتا 23 32

بكين 22 34

كوالالمبور 24 34

طوكيو 19 29

أثينا 18 28

روما 18 32

باريس 21 33

مدريد 22 36

برلين 11 28

لندن 15 28

مونتريال 14 23

موسكو 14 22

نيويورك 19 29

واشنطن 19 31