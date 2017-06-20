اليوم.. محاكمة 20 متهمًا في "خلية داعش مطروح"

تنظر اليوم الثلاثاء، محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد المنعقدة في طرة، محاكمة 20 متهمًا من عناصر خلية إرهابية بمحافظة مرسى مطروح، تتبع فرع تنظيم “داعش ليبيا”، واشتراك عدد منهم في ذبح 21 مواطنًا مصريًا قبطيًا في ليبيا.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحي الرويني، وخالد حماد، وسكرتارية أيمن القاضي ووليد رشاد.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتخطيط لعمليات إرهابية داخل البلاد، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، والتحريض على العنف، والتحاقهم بمعسكرات تدريبية تابعة للتنظيم بليبيا وسوريا وتلقيهم تدريبات عسكرية، واشتراك عدد منهم في ارتكاب جريمة ذبح 21 مواطنا مصريا قبطيا من العاملين في ليبيا.