تصدر اليوم الثلاثاء، الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، الحكم في الطعن المقدم من رجل الأعمال صفوان ثابت، على قرار لجنة حصر أموال الإخوان، بشأن التحفظ على أمواله السائلة والمنقولة والعقارية.

أكد الطعن رقم 456 لسنة 70 قضائية أن قرار لجنة حصر الأموال بالتحفظ على أموال “ثابت” غير دستوري وغير قانوني، كما أنه يهدد استثمار واقتصاد الدولة، مؤكدًا أنه ليس إخوانيا، وأسرته بها كل الفصائل السياسية، وأن صلة القرابة التي تربطه بـ”حسن الهضيبي” المرشد العام الأسبق للإخوان لا تعنى أنه ينتمى إلى الجماعة.