أعلنت الحكومة السورية، أن طيران التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة قتل 12 مدنيا أمس الاثنين، جراء قصف جوي لمنطقة تل الشاير قرب الحدود السورية العراقية.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” الفضائية اليوم، عن وسائل إعلام سورية رسمية ومصادر أهلية وإعلامية متطابقة، أن طائرات تابعة للتحالف “شنت ليلة أمس سلسلة غارات على مناطق بريف الحسكة الجنوبي الشرقي أسفرت عن مقتل 12 شخصا من عائلة واحدة بقصف... لمنطقة تل الشاير قرب الحدود السورية العراقية بريف الحسكة الجنوبي الشرقي”.

وأشارت إلى أن هذا الحادث يأتي بعد أن قصف طيران التحالف، يوم 14 يونيو، معبرا مائيا على نهر الفرات شرق مدينة دير الزور ما أدى إلى مقتل 3 مدنيين كما نفذ، يوم 9 من الشهر الجاري، أيضا 25 غارة جوية استخدم فيها قنابل الفوسفور الأبيض المحرمة دوليا على الأطراف الغربية لمدينة الرقة والمنطقة الفاصلة بين حيي المشلب والصناعة إضافة إلى حي السباهي ما تسبب مقتل 17 شخصا.