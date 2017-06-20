نشر الفنان رامز جلال مقطع فيديو له مع الفنان محمود حميدة عقب تصويره حلقة من برنامج “المقالب” التلفزيوني الذي يقدمه في رمضان الحالي “رامز تحت الأرض”.

وقال رامز مازحا من خلال مقطع الفيديو الذي نشره على صفحته بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “أول مرة أمسك ورك محمود حميدة”، حيث يظهر حميدة “بدون سروال” مرتديا “فوطة”.

وسأله رامز جلال خلال الفيديو: “احساسك أيه بعد الفيديو ؟؟”، ليرد حميدة : “بأن المقلب جاء كتطهر بالنسبة له”.

وكان رامز جلال قد استضاف الفنان محمود حميدة في الحلقة التي بثت أمس الأثنين من برنامج “المقالب” التلفزيوني الشهير “رامز تحت الأرض” الذي يعرض في شهر رمضان الحالي في قناة “أم بي سي مصر” الفضائية.

وقام محمود حميدة خلال تصوير الحلقة بخلع سرواله عقب اتساخه نتيجة “المقلب”.