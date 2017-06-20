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فرنسا: وفاة صحفي فرنسي أصيب في انفجار لغم في العراق
استمرار نزوح العراقيين فى الموصل

فرنسا: وفاة صحفي فرنسي أصيب في انفجار لغم في العراق

2017-06-20 07:52:57
أ ش أ

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية صباح اليوم /الثلاثاء/ عن وفاة مراسل قناة “فرانس 2” ستيفان فيلنوف متأثرا بجروحه إثر إنفجار لغم في الموصل حيث كان يقوم بتغطية تقدم القوات العراقية ضد متشددى تنظيم داعش الإرهابي.
وأعربت الوزارة عن تعازيها لأسرة الصحفي وعن تضامنها مع مجموعة “فرانس تليفزيون”، مشيدة بشجاعة ومهنية الصحفي ستيفان فيلنوف.
وأوضحت أن التفجير أصاب أيضا اثنين من زملائه وقتل صحفيا عراقيا، مشيرة إلى تقديم سفارة فرنسا في بغداد كل الدعم اللازم للمواطنين الفرنسيين المصابين.

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