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البدرى : الاهلى يلعب دائما من أجل الفوز ..ومواجهه الوداد فى اطار المنافسة بين الاشقاء
البدري

البدرى : الاهلى يلعب دائما من أجل الفوز ..ومواجهه الوداد فى اطار المنافسة بين الاشقاء

2017-06-20 07:50:07
أ ش أ

أكد حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي، أن فريقه يلعب دائما من أجل الفوز فقط ومواجهه مواجهة الوداد المغربي بين شقيقين، وأتمنى أن يخرج اللقاء في إطار مميز من المنافسة والروح الرياضية المعروفة بين الفريقين.
وأضاف البدري في تصريح لموقع النادي، الفريق يخوض المباراة من أجل الفوز وتحقيق الثلاث نقاط لضمان حسم التأهل مبكرًا لدور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا.
وأوضح البدري أن لاعبيه يملكون خبرات مميزة تمنحهم أفضلية في التعامل مع المؤازرة الجماهيرية لفريق الوداد المغربي في المباراة التي تقام على ملعبه في الساعات الأولى من فجر الأربعاء.
ويواجه الأهلي فريق الوداد المغربي في الواحدة بعد منتصف ليل الثلاثاء على ملعب الوداد في إطار مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

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