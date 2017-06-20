ندد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظام بيونج يانج “الوحشي” إثر وفاة طالب أمريكي أعيد إلى بلاده في حالة غيبوبة بعد اعتقاله لأكثر من عام في كوريا الشمالية.

وقال ترامب، وفقا لقناة “الحرة” الفضائية اليوم، إن “هذا نظام وحشي”، وذلك بعد إعلان أسرة اوتو وارمبييه أن ابنها البالغ من العمر 22 عاما توفي بعد أقل من أسبوع على عودته إلى الولايات المتحدة في 13 يونيو في حالة غيبوبة بسبب إصابته بتلف دماغي.

وقالت أسرة الطالب في بيان إن “واجبنا المحزن يفرض علينا أن نعلن لكم أن إبننا أوتو وارمبييه أنهى رحلته على الأرض. اوتو توفي اليوم محاطا بأسرته التي أحبها” في سينسيناتي (أوهايو، شمال).

وكانت قد أعلنت أسرة اوتو وارمبييه أن ابنها البالغ من العمر 22 عاما توفي أمس الاثنين بعد أقل من أسبوع على عودته إلى الولايات المتحدة في 13 يونيو في حالة غيبوبة بسبب إصابته بتلف دماغي.

