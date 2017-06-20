يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حفل إفطار الأسرة المصرية، والذي يحرص علي إقامته كل عام بأحد الفنادق الكبري بالقاهرة بحضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء وعدد من الشخصيات العامة.

القاهرة / يعقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية،بحضور وزراء التضامن الاجتماعي، والإنتاج الحربي، والاتصالات ؛ والتنمية المحلية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، لمناقشة تنقية وتحديث بيانات بطاقات التموين، والخطوات التي تمت في هذا الإطار، والنتائج التي تم التوصل إليها في هذه المرحلة.

القاهرة / تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي ، يعقد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة اجتماعا مع اللجنة العليا لبطولة كأس العالم لكرة السلة تحت 19 سنة والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 1 حتى 9 يوليو المقبل .

القاهرة / يغلق باب تسجيل المواطنين بقرعة الحج السياحي على البوابة الموحدة للحج بوزارة الداخلية، فى تمام الساعة 11.59 مساء، مع التأكيد أنه لن يتم تفعيل عدد الأفراد المسموح بإدخالهم طبقا للمبلغ المسدد بإيصالات جديدة الحجز بعد اعتمادها من الغرفة بعد الساعة 5 مساء.

القاهرة / يعقد وزير القوى العاملة اجتماعا مع ممثلي منظمات اتحادات أصحاب الأعمال والعمال، للاتفاق على قواعد صرف العلاوة الخاصة للعاملين بالقطاع الخاص، وذلك بمناسبة صدور القانون 16 لسنة 2017 بمنح العاملين بالدولة غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من أول يوليو 2016 من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2016 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بدون حدود.

القاهرة / يبدأ الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تدريب 450 مدربا بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، على أن تستمر فترة التدريب حتى 22 يونيو الجارى، ليقوم الجهاز بعد ذلك بالتدريب المحلى للعاملين البالغ عددهم 25 ألف مشتغل بكل المحافظات، وذلك خلال الفترة من 1 حتى 3 يوليو المقبل.

القاهرة / تعلن النقابة العامة للأطباء عن فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي والذي يستمر حتى 3 يوليو المقبل “عدا أيام عيد الفطر المبارك” وذلك طبقا للإجراءات التي تم الإعلان عنها سابقا.

القاهرة / تنظر محكمة القضاء الإداري، الدعوى المقامة من إحسان محرم محمد محرم التي تطالب باستصدار توصية لرئاسة الجمهورية بإصدار قرار بالعفو الشامل عن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

القاهرة / تصدر محكمة القضاء الإداري الحكم النهائي بشأن القضية التي رفعها مجلس إدارة نادي الزمالك لإعادة مباراة المقاصة بين الفريقين في الدوري العام لكرة القدم.

الرباط / يلتقي فريق الأهلى في الواحدة من بعد منتصف الليل مع مضيفه فريق الوداد المغربي في إطار مباريات الجولة الرابعة من منافسات دور 16 من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم .

** بكين / تبدأ جولة الحوار الاستراتيجي الثامنة رفيعة المستوى بين الصين وكوريا الجنوبية .