ننشر الأخبار المتوقعة ليوم الثلاثاء2017-06-20 07:43:32
يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حفل إفطار الأسرة المصرية، والذي يحرص علي إقامته كل عام بأحد الفنادق الكبري بالقاهرة بحضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء وعدد من الشخصيات العامة.
القاهرة / يعقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية،بحضور وزراء التضامن الاجتماعي، والإنتاج الحربي، والاتصالات ؛ والتنمية المحلية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، لمناقشة تنقية وتحديث بيانات بطاقات التموين، والخطوات التي تمت في هذا الإطار، والنتائج التي تم التوصل إليها في هذه المرحلة.
القاهرة / تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي ، يعقد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة اجتماعا مع اللجنة العليا لبطولة كأس العالم لكرة السلة تحت 19 سنة والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 1 حتى 9 يوليو المقبل .
القاهرة / يغلق باب تسجيل المواطنين بقرعة الحج السياحي على البوابة الموحدة للحج بوزارة الداخلية، فى تمام الساعة 11.59 مساء، مع التأكيد أنه لن يتم تفعيل عدد الأفراد المسموح بإدخالهم طبقا للمبلغ المسدد بإيصالات جديدة الحجز بعد اعتمادها من الغرفة بعد الساعة 5 مساء.
القاهرة / يعقد وزير القوى العاملة اجتماعا مع ممثلي منظمات اتحادات أصحاب الأعمال والعمال، للاتفاق على قواعد صرف العلاوة الخاصة للعاملين بالقطاع الخاص، وذلك بمناسبة صدور القانون 16 لسنة 2017 بمنح العاملين بالدولة غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من أول يوليو 2016 من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2016 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بدون حدود.
القاهرة / يبدأ الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تدريب 450 مدربا بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، على أن تستمر فترة التدريب حتى 22 يونيو الجارى، ليقوم الجهاز بعد ذلك بالتدريب المحلى للعاملين البالغ عددهم 25 ألف مشتغل بكل المحافظات، وذلك خلال الفترة من 1 حتى 3 يوليو المقبل.
القاهرة / تعلن النقابة العامة للأطباء عن فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي والذي يستمر حتى 3 يوليو المقبل “عدا أيام عيد الفطر المبارك” وذلك طبقا للإجراءات التي تم الإعلان عنها سابقا.
القاهرة / تنظر محكمة القضاء الإداري، الدعوى المقامة من إحسان محرم محمد محرم التي تطالب باستصدار توصية لرئاسة الجمهورية بإصدار قرار بالعفو الشامل عن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.
القاهرة / تصدر محكمة القضاء الإداري الحكم النهائي بشأن القضية التي رفعها مجلس إدارة نادي الزمالك لإعادة مباراة المقاصة بين الفريقين في الدوري العام لكرة القدم.
الرباط / يلتقي فريق الأهلى في الواحدة من بعد منتصف الليل مع مضيفه فريق الوداد المغربي في إطار مباريات الجولة الرابعة من منافسات دور 16 من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم .
** بكين / تبدأ جولة الحوار الاستراتيجي الثامنة رفيعة المستوى بين الصين وكوريا الجنوبية .
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الاحتلال الإسرائيلي يخفض 8 ميجاوات من إمدادات الكهرباء لغزة
شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين بتخفيض إمدادات الكهرباء لقطاع غزة المحاصر، وذلك بعد أن قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية ...Mon, 19 Jun 2017 12:33:43 GMT
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تشييع جثمان ضابط الشرطة شهيد هجوم البساتين بحضور وزير الداخلية
شيع جثمان الشهيد النقيب علي أحمد شوقي من مسجد وزارة الداخلية بالقاهرة الجديدة، والذي استشهد في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، إثر انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور ...Sun, 18 Jun 2017 11:06:05 GMT
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إيران تعلن إحباط مخطط إرهابي في ليلة القدر
كشفت عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني هاجر جناراني، أن جماعة زمرة “أنصار الفرقان” كانت تعتزم تنفيذ تفجيرات داخل البلاد خلال إقامة ...Sun, 18 Jun 2017 09:01:28 GMT
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«الصحة»: لا توجد إصابات بين مدنيين في هجوم «المعادي» الإرهابي
نفى الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، ما تردد عن استشهاد ضابط أخر في الهجوم الإرهابي الذي وقع بحي المعادي، مشيرا أيضا إلى عدم وقوع أي إصابات أو وفيات من ...Sun, 18 Jun 2017 08:28:21 GMT
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«البيت اليهودي» يصيغ قانون يمنع الاستفتاء على تقسيم القدس
يواصل رئيس كتلة “البيت اليهودي” ووزير التربية والتعليم الإسرائيلي، المتطرف نفتالي بينيت، التحضير لمشروع قانون أساس في الكنيست، الذي يحول دون إجراء أي استفتاء ...Sun, 18 Jun 2017 09:34:33 GMT
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قابيل: تنمية قطاع انتاج التمور فى مصر يأتى علي رأس أولويات وزارة التجارة والصناعةMon, 19 Jun 2017 09:44:42 GMT
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اتفاق نووي بين مصر والسعودية
قرر مجلس الوزراء السعودي، في جلسته المنعقدة، أمس الإثنين، برئاسة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، الموافقة على اتفاق للتعاون في مجال الاستخدامات ...Mon, 19 Jun 2017 23:51:44 GMT
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البدينات أكثر عرضة لإنجاب أطفال بعيوب خلقية
كشف بحث جديد أن أطفال النساء اللاتي يعانين من السمنة المفرطة عند الحمل هم الأكثر عرضة للإصابة بعيوب خلقية. وذكرت الدراسة التي أجريت على أكثر من مليون طفل أن العيوب ...Sat, 17 Jun 2017 12:33:45 GMT
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مميش: نتواصل مع وزارة الاستثمار لحل أي مشكلات تخص المستثمرين بمحور قناة السويس
أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن لجنة الاستثمار بالمنطقة ستعقد اجتماعات مكثفة خلال الفترة المقبلة لبحث طلبات ...Mon, 19 Jun 2017 12:03:06 GMT