تناولت الصحف المصرية الصادرة اليوم /الثلاثاء/ مجموعة من الموضوعات المتنوعة والتي تصدرها استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس لولي عهد دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد , كما أبرزت عدة موضوعات تتعلق بالشأن المحلي.

فقد جاءت عناوين صحيفة ” الجمهورية ” علي النحو التالي : الرئيس يناقش “ملفات المنطقة” مع ولي عهد الإمارات .. ويشهد غداً الاحتفال بليلة القدر .. ويكرم الفائزين في المسابقة العالمية لحفظ وتفسير القرآن.

وتحت هذه العناوين ، قالت الصحيفة إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل مساء أمس الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي لدي وصوله مطار القاهرة .. ومن المقرر أن يعقد الرئيس السيسي وولي عهد أبوظبي جلسة مباحثات تتناول العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وتطورات القضايا المهمة في المنطقة.

من ناحية أخرى ، اشارت الصحيفة إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يشهد غداً احتفال مصر بليلة القدر والذي تنظمه وزارة الأوقاف ، ويكرم خلال الاحتفال حفظة القرآن الكريم الفائزين في المسابقة العالمية لحفظ وتفسير القرآن التي نظمتها وزارة الأوقاف بفروعها الأربعة وهم 8 فائزين بكل الفروع منهم 3 من مصر والباقي من دول المغرب وروسيا وبنجلاديش ويوجه رئيس الجمهورية كلمة بهذه المناسبة إلي العالم حول مختلف التطورات الراهنة.

وتحت عنوان “البابا في المشيخة لتهنئة “الإمام الأكبر” بعيد الفطر” ، قالت الصحيفة إن الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف استقبل أمس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الذي حضر لتقديم التهنئة للإمام الأكبر وكافة المسلمين بعيد الفطر المبارك.

ونقلت الصحيفة تصريح للإمام الأكبر قال فيه ” إن زيارة قداسة البابا تواضروس تجسيد للعلاقات الطيبة التي تسود بين الأزهر الشريف والكاتدرائية والتي لا يمكن لأي أحد كائنا من كان أن ينال منها أو يعكر صفوها، كما تعد تعبيرا عن المحبة والوحدة التي تجمع عنصري الأمة والتي هي أكبر من كل محاولات شق الصف المصري.

فيما أكد البابا تواضروس أن المسلمين والمسيحيين يعيشون على أرض الوطن في تلاحم وأخوة وتواصل. وأن العلاقات القوية بين الأزهر والكاتدرائية تعد نموذجا فريدا في التعايش المشترك بين أبناء الوطن الواحد، مشيرا إلى أن الأعياد التي تمر على مصر هي مناسبة طيبة يتلاحم فيها جميع المصريين وتعبر عن مدي ترابط الشعب المصري.

وفي سياق آخر ، وتحت عنوان ” رئيس بعثة بنك التنمسة الأفريقي : مصر في وضع جاذب للاستثمار” قالت الصحيفة ” إن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة عقدوا اجتماعا مع بعثة التنمية الأفريقي برئاسة ليلى المقدم مدير البنك في مصر وبحضور منى زوبع القائمة بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والتعاون الدولي، تناول اجراءات الشريحة الثالثة بقييمة 500 مليون دولار من التمويل المقدم من البنك لدعم البرنامج الاقتصادى وتنفيذ خطط التنمية والبالغة قيمتة 5ر1 مليار دولار حصلت منهم مصر على الشريحتين الاولى والثانية بقيمة مليار دولار .

أما صحيفة الأهرام فقد كان عنوانها الرئيسي علي النحو التالي : الرئيس يوجه برفع الحد الأدنى لزيادة الأجور والمعاشات .. علاوتان من أول يوليو للمخاطبين بقانون الخدمة المدني” ، وتحت هذا العنوان قالت الصحيفة إن الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وجه خلال إتصال هاتفي أمس بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لدراسة ومراجعة رفع الحد الأدنى للزيادة المقررة في الأجور والمعاشات بالتنسيق مع مجلس النواب ، وذلك في الوقت الذي وافق فيه مجلس النواب بصورة نهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بزيادة المعاشات بنسبة 15% لمن تطبق عليهم قوانين المعاشات اعتبارا من يوليو المقبل بحد أدنى 150 جنيها .

ومن جهته .. أكد الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، أن الرئيس السيسي، وجه بزيادة الحد الأدنى للمعاشات من 130 إلى 150 جنيها وهو ما أقره البرلمان .

وتحت عنوان ” القاهرة تدين دهس مصلين أمام مسجد بلندن” ، قالت الصحيفة إن مصر أدانت بشدة أمس الهجوم الذي تعرض له مسجد «فينسبرى بارك» بلندن باستخدام شاحنة دهست المصلين لدى خروجهم من صلاة التراويح الليلة قبل الماضية، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة ١٠، فيما وصفته تيريزا ماى رئيسة الوزراء البريطانية بالعمل «الإرهابى»، بينما أرجعه مجلس مسلمي بريطانيا لظاهرة الخوف من الإسلام «الإسلاموفوبيا».

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها تضامن مصر الكامل مع الحكومة والشعب البريطانيين ومع أسر الضحايا، وجددت رفض مصر لكل أشكال الإرهاب وترويع الآمنين والتمييز بين الأشخاص على أساس العرق أو الجنس أو المعتقد.

وفي سياق آخر ، وتحت عنوان “السجن 10 سنوات للضابط المتهم بقتل «شيماء الصباغ»” ، قالت الصحيفة إن محكمة جنايات القاهرة قضت أمس بمعاقبة الملازم أول بالأمن المركزى ياسين محمد حاتم صلاح الدين، بالسجن 10 سنوات، لإدانته بالضرب المفضى لموت شيماء الصباغ عضو التحالف الشعبي الاشتراكي خلال فض مظاهرة شاركت بها الضحية بميدان طلعت حرب فى يناير قبل الماضي وإصابة آخرين.

وجاءت إعادة محاكمة الضابط في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في فبراير من العام الماضي، بنقض وإلغاء الحكم الجنائي الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة الضابط بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وأعيدت المحاكمة أمام دائرة أخري.

من جانبها جاء العنوان الرئيسي لصحيفة “الأخبار” علي النحو التالي : تحديث بطاقات التموين حتي 15 يوليو القادم .. المصيلحي: الانتهاء من 11.5 مليون بطاقة .. ورئيس الوزراء يتابع توفير سلع العيد ، وتحت هذه العناوين ، قالت الصحيفة إن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء وافق على مد فترة تحديث بطاقات التموين حتي 15 يوليو المقبل بدلا من نهاية الشهر الحالي وذلك لإعطاء الفرصة للمواطنين للانتهاء من التحديث عقب أجازة عيد الفطر المبارك.

وأشارت إلي أن ذلك جاء خلال اجتماع رئيس الوزراء مع د.علي المصيلحي وزير التموين ود.محمد العصار وزير الدولة للانتاج الحربي.

وأعلن وزير التموين في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أن اجتماعه مع رئيس الوزراء شهد استعراض عدد بطاقات التموين التي تم تحديثها، مشيرا إلى أن الحكومة نجحت في تحديث بيانات 11.5 مليون بطاقة تموينية من إجمالي 19 مليونا كانت تستفيد من دعم السلع التموينية.

وأشار مصيلحي، إلى أن ٩ ملايين مواطن مسجلون في بطاقات التموين كانت اسماؤهم صحيحة ولكن الرقم القومي لديهم كانت به أخطاء، أما العشرة ملايين المتبقية فكان لابد من تحديث بيانات بطاقاتهم التموينية.

وأضاف أن فترة التحديث المعلنة تنتهي في 30 يونيو الجاري، ونظرًا الي وجود فترة اجازات تمتد لنحو أسبوع بسبب عيد الفطر المبارك، تم الاقتراح علي رئيس الوزراء مد فترة تحديث البيانات حتي 15 يوليو المقبل ، إضافة إلى أن بعض المحافظات بدأت عملية تحديث البيانات متأخرة مثل الأسكندرية ومرسى مطروح.

وتحت عنوان ” اليوم .. اجتماع أصحاب الأعمال والعمال لتحديد قواعد صرف علاوة القطاع الخاص” ، قالت الصحيفة ” يعقد محمد سعفان وزير القوي العاملة اجتماعا اليوم مع ممثلي منظمات اتحادات أصحاب الأعمال والعمال، للاتفاق على قواعد صرف العلاوة الخاصة للعاملين بالقطاع الخاص، وذلك بمناسبة صدور القانون 16 لسنة 2017 بمنح العاملين بالدولة غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من أول يوليو 2016 من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2016 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بدون حدود.

ومن جهة أخرى .. أكد سعفان أن الحكومة لم تقصر في إعداد مشروع قانون النقابات العمالية، وقامت بدورها على أكمل وجه، وأي اتهام لها في هذا الشأن مجاف للحقيقة.

وفي صحيفة الشروق ، وتحت عنوان ” الري: إزالة 62 ألف تعد على النيل و88 ألفا على الترع والمصارف خلال سنتين، قالت الصحيفة إن تقريرا أعدته وزارة المواد المائية والرى أمس أظهر أنه تمت إزالة 26 ألفا و271 تعديا على نهر النيل و62 ألفا و523 تعديا على شبكة الترع و25 ألفا 990 تعديا على شبكة المصارف الزراعية منذ بدء الحملة القومية لانقاذ النيل في الخامس من يناير عام 2015 حتى أمس .

وقال رئيس قطاع تطوير وحماية النيل صلاح عز، إن الحملة الموسعة التي يشنها القطاع منذ الأول من مارس الماضي 12 ألفا و374 تعديا على نهر النيل تمثلت في مبان سكنية وأعمال ردم وغيرها، مشيرا إلى أن محافظ دمياط شهدت العدد الأكبر من التعديات المزالة بواقع ألفين و167 حالة بينما شهدت محافظة قنا العدد الأقل بنحو 229 حالة .

وأشار عز في تصريحات صحيفة، إلى أن إجمالي ما تمت إزالتة منذ إنطلاق الحملة القومية لإنقاذ النيل في الخامس منذ يناير عام 2015 بلغ 26 ألفا و271 حالة تعد.

أما صحيفة ” المصري اليوم ” فقد أبرزت أزمة قطر بعد قطع عدد من الدول العربية للعلاقات معها , في مقدمتها السعودية ودولة الإمارات ومملكة البحرين ومصر ، وتحت عنوان “الإمارات: عزلة قطر قد تستمر سنوات .. ولا نريد التصعيد” ، نقلت الصحيفة تصريحا لوزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، قال فيه ” إن عزل قطر قد يستمر سنوات”، وأضاف نراهن على الوقت لا نريد التصعيد نريد عزلها وذلك تعليقا على قرار بلاده ومصر والسعودية والبحرين بقطع العلاقات مع قطر لدعمها الإرهاب وتابع الدوحة لا تزال في حالة إنكار وغضب، مشيرا إلى أنه سيتم إعداد قائمة بالشكاوى من قطر خلال أيام.

وقال نقترح نظام مراقبة غريبا لأنشطة قطر للتأكد من تغير سلوكها بشأن الإرهاب، ولفت إلى أن تركيا مازالت تحاول البقاء على الحياد في الأزمة أملا في أن تبقى أنقرة حكيمة وتدرك أن مصلحتها تكمن فص دعم التحرك ضد الدوحة، فيما وصلت أولى طلائع القوات التركية إلى الدوحة للمشاركة في تمارين مشتركة ضمن التفاقيات المتبادلة بين قطر وتركيا .

