يصدر قريبا عن دار “بتانة” للنشر والتوزيع٬ كتاب “المنسيون ينهضون”٬ للناقد والشاعر شعبان يوسف.

يتضمن الكتاب مقدمة وعشرون فصلا، ويعتبر “الجزء الثالث” بعد كتابه “لماذا تموت الكتابات كمدا؟” و”ضحايا يوسف إدريس وعصره”.

وبحسب شعبان٬ الكتاب محاولة لاستعادة من أسقطتهم الذاكرة، وبعدتهم ماكينة السياسة والتهميش القاسية، بحثا عن عوالم مهجورة ومستبعدة، منهم المسرحى محمود دياب، والقاص والمترجم زهير الشايب، والناقد والمؤرخ دكتور على شلش، والشاعر محمد يوسف، والأديبة دكتورة نعمات أحمد فؤاد، والروائى ضياء الشرقاوى، كتّاب وأدباء استبعدتهم الميديا بقسوة.