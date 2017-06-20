اكتشاف أثري يعود للعصر البرونزي بالإمارات2017-06-20 06:08:14
أسفرت عمليات التنقيب التي قام بها علماء آثار من “هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة” عن اكتشاف شاهد مهم على وجود موقع تجاري أثري على “جزيرة صير بني ياس”، يعود إلى 4 آلاف عام مضت.
ووفق صحيفة “البيان” الإماراتية، تركزت أعمال التنقيب على بناء حجري يقع على الساحل الجنوبي الغربي من الجزيرة.
وتم العثور داخل البناء على قطع عدّة لجرار فخارية كبيرة مكسورة تمت صناعتها في البحرين قبل نحو 4 آلاف عام، وهي تعود إلى الفترة التي كانت تنشط فيها التجارة البحرية في شكل كبير بين كلّ من الإمارات والبحرين والعراق وجنوب آسيا، إذ تم حينها نقل هذه الجرار عبر الخليج العربي على متن سفن كبيرة.
وعلى رغم أنه تم العثور سابقًا على أجزاء صغيرة من هذه الجرار الفخارية في الإمارات، إلا أنها المرة الأولى التي يتم فيها اكتشاف قطع كاملة منها.
وبدأت مؤخرًا عمليات تحليل هذه القطع الأثرية، وتشير النتائج الأولية إلى العثور على قطع فخارية من باكستان أيضًا، كما تم العثور على أدوات برونزية تؤكد الدور المهم الذي لعبته دولة الإمارات في مجال تصدير النحاس إلى جيرانها خلال العصر البرونزي، وكان من بين هذه الأدوات صنارة لصيد السمك لا تزال بحالة جيدة.
ومن أبرز القطع التي تم اكتشافها، ختم يُرجح أنه مصنوع من الحجر الصابوني، وهو يشكل نموذجًا عن الأختام الدلمونية الشهيرة، و«دلمون» هو الاسم الذي كان يُطلق على البحرين والمناطق المجاورة.
واستخدم التجار هذه الأختام لترخيص عبور شحنات البضائع إلى جميع أنحاء الخليج العربي، حيث تم العثور على البعض منها سابقًا في الإمارات، ولكنها المرة الأولى التي يتم العثور عليها في منطقة الظفرة في أبو ظبي.
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