صدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، “الغرف التجارية المصرية: 1933 – 1951 م دراسة فى دور رأس المال التجارى” تأليف مصطفى يونس أحمد وتقديم د. عاصم الدسوقى.

الغرف التجارية هى تلك المؤسسات التى تقوم بخدمة النشاط الاقتصادي فى الدولة ، وتهدف فى الأساس لإنشاء الغرف التجارية فى العالم هو رعاية مصالح التجار والدفاع عنها حيث تلعب هذه الغرف التجارية دورا كبيرا فى تزويد التجار بالمعلومات اللازمة عن الأسواق وعملياتها.

وتنقسم الدراسة إلى فصل تمهيدىيتناول الغرف التجارية قبل عام 1933 وظروف نشأتها وعوامل تدهورها، وأربعة فصول يتناول الفصل الأول منها الهيكل التنظيمى للغرف التجارية ، والفصل الثانى يتناول اختصاصات الغرف التجارية المصرية ، أما الفصل الثالث فيتناول الغرف التجارية والاقتصاد المصرى، وأخيرا الفصل الرابع يتحدث عن الدور الاجتماعى والسياسى للغرف التجارية المصرية.