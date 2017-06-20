قال الناقد الفني، طارق الشناوي، أن مسلسل “الزيبق” جاء في وقت زيادة احباط الشعب المصري والتي تجاوزت النسب العالمية، لكن المسلسل بعث حالة من الأمل والطمأنينة والاعتزاز بالنفس.

وأضاف الشناوي خلال لقاءه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها “ما وراء الحدث”: “ضروري ألا تبالغ في زهو الانتصار، وأنك تقدم نفسك أنك الأقوى وتكشف الطرف الآخر، فمن المؤكد أن جهاز “الموساد” سيكشف أيضاً أشياء حتى يكون هناك صراع، خصوصا أن هناك جزء ثاني من العمل”.

وأوضح الشناوي أنه في وقت عرض مسلسل “رأفت الهجان” أشاع الإسرائيليون أن الهجان كان جاسوسا على مصر، واليوم نجح المنتج وائل عبد الله، مخرج “الزيبق”، في أن يثير جهاز الموساد أن يشيع في الوقت الحالي أنه سيقدم عمل عن “أشرف مروان”، فهم يحاولون أن يظهروا عادة أن من يعمل لحسابنا أنه كان جاسوسا لهم؛ ولذلك يحاولون الالقاء بورقة لتلطيخ أبطالنا”.