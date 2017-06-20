 Moheet on google
الثلاثاء 20 يونيو 2017 03:33 صباحاً
روابط سريعة
القبض على "داعشى" يحمل الجنسية السودانية فى منطقة "اللثامة" بليبيا
حبس

القبض على "داعشى" يحمل الجنسية السودانية فى منطقة "اللثامة" بليبيا

2017-06-20 02:24:30

أعلن عبد الكريم المنصورى، المنسق الإعلامى لمجموعة عمليات “عمر المختار” بليبيا، القبض على أحد عناصر تنظيم “داعش” الإرهابى فى منطقة “اللثامة” بمدينة بنغازى.

وأشار “المنصورى” فى تصريحاتٍ لـ”اليوم السابع” من ليبيا اليوم الثلاثاء، إن الإرهابى مصاب جراء المعارك الأخيرة بين التنظيم الإرهابى والجيش الليبى، وأنه يحمل الجنسية السودانية.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3