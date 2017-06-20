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عمرو أديب لحمدي الوزير: أنت أشهر مغتصب
حمدي الوزير

عمرو أديب لحمدي الوزير: أنت أشهر مغتصب

2017-06-20 01:56:05
كتب - متابعات

علق الإعلامي عمرو أديب، على الأدوار التي يقوم بها الفنان حمدي الوزير، ممثل، قائلًا: “إنت أشهر مُغتصب في مصر، واغتصابك هادف”.
وأكد حمدي الوزير في حواره ببرنامج “كل يوم”، الذي يقدمه عمرو أديب، على شاشة “أون لايف”، أن الأدوار الشريرة تحتاج إلى ممثل لديه أدوات قوية.
ولفت إلى أن الشر هو الذي ينتصر في المجتمعات التي تحتاج إلى إصلاح.

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