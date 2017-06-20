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المتحدث العسكرى: القوات الجوية تستهدف تجمع لقيادات بيت المقدس بشمال سيناء
المتحدث العسكري الجديد العقيد تامر محمد محمود الرفاعي‎

المتحدث العسكرى: القوات الجوية تستهدف تجمع لقيادات بيت المقدس بشمال سيناء

2017-06-20 02:10:16
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أكد العقيد أركان حرب تامرً الرفاعى المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، أن القوات الجوية استهدفت تجمع  لقيادات أنصار بيت المقدس بشمال سيناء.

ومن المنتظر أن يصدر بيان رسمى بنتائج الضربة الجوية فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

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