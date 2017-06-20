 Moheet on google
الثلاثاء 20 يونيو 2017 02:11 صباحاً
روابط سريعة
اعتقال 30 جنديا بالكاميرون لترك مواقعهم العسكرية احتجاجا على انخفاض الاجور
علم الكاميرون

اعتقال 30 جنديا بالكاميرون لترك مواقعهم العسكرية احتجاجا على انخفاض الاجور

2017-06-20 01:54:14

اعتقلت السلطات الكاميرونية 30 جنديا يشاركون في العمليات العسكرية ضد عناصر بوكو حرام شمال البلاد.
وذكر راديو /صوت أمريكا/ في نشرته الليلة باللغة الإنجليزية - أن وزارة الدفاع الكاميرونية ارجعت اعتقال هؤلاء الجنود إلى تخليهم عن مواقعهم العسكرية احتجاجا على انخفاض المرتبات وتردي ظروف العمل .
وأكد المتحدث باسم الجيش الكاميروني أن ما بدر عن هؤلاء الجنود - الذين يشاركون في قوة المهام الخاصة متعددة الجنسيات التي تقاتل عناصر بوكو حرام شمال الكاميرون منذ عام 2015 - أمر غير مقبول على الإطلاق .

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3