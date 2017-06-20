اعتقلت السلطات الكاميرونية 30 جنديا يشاركون في العمليات العسكرية ضد عناصر بوكو حرام شمال البلاد.

وذكر راديو /صوت أمريكا/ في نشرته الليلة باللغة الإنجليزية - أن وزارة الدفاع الكاميرونية ارجعت اعتقال هؤلاء الجنود إلى تخليهم عن مواقعهم العسكرية احتجاجا على انخفاض المرتبات وتردي ظروف العمل .

وأكد المتحدث باسم الجيش الكاميروني أن ما بدر عن هؤلاء الجنود - الذين يشاركون في قوة المهام الخاصة متعددة الجنسيات التي تقاتل عناصر بوكو حرام شمال الكاميرون منذ عام 2015 - أمر غير مقبول على الإطلاق .