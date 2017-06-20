القط: زكريا عزمي كان يستطيع عمل 100 حاجة في نفس الوقت

أكد ممتاز القط، الكاتب الصحفي، أن مايسترو الرحلات الرئاسية في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، هو زكريا عزمي.

وقال في برنامجه “حصريا مع ممتاز”، المذاع على شاشة العاصمة، “هذا الرجل لم أر إنسانا في انضباطه وأدائه”.

وأردف: “يستطيع عمل 100 حاجة في نفس الوقت، وكان ينظم كل صغيرة وكبيرة في عمل الرئاسة”.