اتفاق نووي بين مصر والسعودية2017-06-20 01:46:47
قرر مجلس الوزراء السعودي، في جلسته المنعقدة، أمس الإثنين، برئاسة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، الموافقة على اتفاق للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية، والذي تم توقعيه العام الماضي.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” عن بيان للمجلس قوله: “بعد الاطلاع على ما رفعه معالي رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 65 / 32 ) وتاريخ 28 / 7 / 1438هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية، الموقع في مدينة القاهرة بتاريخ 1 / 7 / 1437هـ. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك”.
كما قرر المجلس الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التجارة والصناعة بين وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والصناعة في جمهورية مصر العربية.
وجدد الملك سلمان إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجيرين اللذين وقعا في كل من العاصمة المصرية القاهرة، وقرية الدراز البحرينية، وللهجوم الإرهابي على مطعم في العاصمة الصومالية مقديشو، مؤكدا تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب الدول الشقيقة، معربًا عن العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومات وشعوب مصر والبحرين والصومال وتمنياتها للمصابين بالشفاء.
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