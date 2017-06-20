 Moheet on google
الثلاثاء 20 يونيو 2017 02:02 صباحاً
روابط سريعة
اتفاق نووي بين مصر والسعودية
السيسي و الملك سلمان

اتفاق نووي بين مصر والسعودية

2017-06-20 01:46:47
متابعات

قرر مجلس الوزراء السعودي، في جلسته المنعقدة، أمس الإثنين، برئاسة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، الموافقة على اتفاق للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية، والذي تم توقعيه العام الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” عن بيان للمجلس قوله: “بعد الاطلاع على ما رفعه معالي رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 65 / 32 ) وتاريخ 28 / 7 / 1438هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية، الموقع في مدينة القاهرة بتاريخ 1 / 7 / 1437هـ. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك”.

كما قرر المجلس الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التجارة والصناعة بين وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والصناعة في جمهورية مصر العربية.

وجدد الملك سلمان إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجيرين اللذين وقعا في كل من العاصمة المصرية القاهرة، وقرية الدراز البحرينية، وللهجوم الإرهابي على مطعم في العاصمة الصومالية مقديشو، مؤكدا تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب الدول الشقيقة، معربًا عن العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومات وشعوب مصر والبحرين والصومال وتمنياتها للمصابين بالشفاء.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3