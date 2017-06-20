أعلن كل من رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد ونظيره المغربي سعد الدين العثماني اتفاقهما على تذليل الصعوبات الجمركية التي تحول دون تطوير المبادلات التجارية بين البلدين والتي اعتبراها دون المستوى المأمول ولا تعكس حجم الامكانيات المتوفرة في كلا البلدين.

جاء ذلك على هامش الزيارة التي يقوم بها حاليا الشاهد إلى المغرب بمناسبة أعمال إجتماعات اللجنة العليا المشتركة التي انعقدت يومي 18و19 يونيو الجاري بالرباط.

كما أكد الجانبان، وفق بيان رئاسة الحكومة التونسية، تطابق وجهات النظر فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية في ظل المستجدات التي تشهدها المنطقة.

وشدد الشاهد، على حرص الحكومتين على تعزيز التشاور وتنسيق المواقف بين البلدين، مشيرا إلى أنه تم في هذه الدورة للجنة العليا المشتركة توسيع آفاق التعاون في عدة مجالات تهم التجارة والتعليم العالى والتدريب المهني والتشغيل بما من شأنه أن تعطي دفعا جديدا للعلاقات الثنائية.

وذكر أنه تم الاتفاق أيضا على المزيد من تعزيز التعاون الأمني في ظل التحديات الأمنية التي تعيشها المنطقة حاليا وخاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، أما في الشأن الليبي فقد تم التأكيد على التمسك بالاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات في 2015 تحت رعاية الأمم المتحدة كإطار مرجعي أساسي لأي حوار ليبي ـ ليبي قادم.