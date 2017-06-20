قالت أسرة الطالب الأمريكي أوتو وارمبير اليوم إن الطالب الذي كان مسجونا في كوريا الشمالية لمدة 17 شهرا قبل إعادته لبلاده في غيبوبة قبل أقل من أسبوع توفي بمستشفى في سينسيناتي.

وأوضحت الأسرة في بيان في أعقاب وفاة وارمبير في المركز الطبي بجامعة سينسيناتي “للأسف المعاملة السيئة الوحشية التي لاقاها ابننا على أيدي الكوريين الشماليين حالت دون أن تكون هناك أي نتيجة أخرى سوى النتيجة المحزنة التي وجدناها اليوم”.