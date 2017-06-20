مجلس حكماء المسلمين يدين حادث دهس مصلين بلندن2017-06-20 00:57:19
أدان مجلس حكماء المسلمين برئاسة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب ، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، بشدة عملية الدهس الإرهابية التي استهدفت عددًا من المصلين قرب مسجد فينسبري بارك في العاصمة البريطانية لندن، وأسفرت عن مقتل شخص وإصابة 10 آخرين.
وأكد المجلس في بيانه ، أن هذا العمل الإرهابي يتنافى مع كافة القيم الأخلاقية والإنسانية وقيم التعايش المشترك وقبول الآخر التي تنص عليها كل الشرائع السماوية والتقاليد والأعراف والقوانين الدولية، داعيا إلى ضرورة تكثيف الجهود للحد من ظاهرة الإسلاموفوبيا، وتجريم خطابات العنصرية والكراهية والتطرف بما يضمن للجميع العيش في سلام وأمان .
ويتقدم مجلس حكماء المسلمين بخالص التعازي لأسرة ضحية هذا الحادث العنصري ، سائلا الله عز وجل أن يتغمده برحمته ويدخله فسيح جناته ويمن على أهله بالصبر والسلوان ، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين .
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