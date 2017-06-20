يعقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء غدا الثلاثاء اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية، وذلك بحضور وزراء التضامن الاجتماعي، والإنتاج الحربي، والاتصالات ؛ والتنمية المحلية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

ويناقش الاجتماع تنقية وتحديث بيانات بطاقات التموين، والخطوات التي تمت في هذا الإطار، والنتائج التي تم التوصل إليها في هذه المرحلة.

ويناقش أيضا المشروعات التى تعمل عليها الحكومة لخدمة المواطن المصرى، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.