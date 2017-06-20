أكد أحمد شاهين، عالم الفلك، أن أعمال القتل ستزيد بسبب التعويذات التي قيلت في مسلسل “عفاريت عدلي علام”، لافتًا إلى أن الحديث على أن أعمال السحر انتهت بموت الملك سليمان غير صحيح.

وقال “شاهين”، في حواره ببرنامج “العاشرة مساءً”، المذاع على فضائية “دريم”، مساء الإثنين، أن هناك شخصيات كبيرة في السياسة والفن تستعين بالسحر من أجل الاستمرار.