 Moheet on google
الثلاثاء 20 يونيو 2017 02:07 صباحاً
روابط سريعة
فلكي: عفاريت عدلي علام يتزيد جرائم القتل في مصر!
عادل امام

فلكي: عفاريت عدلي علام يتزيد جرائم القتل في مصر!

2017-06-20 01:16:39
كتب - متابعات

أكد أحمد شاهين، عالم الفلك، أن أعمال القتل ستزيد بسبب التعويذات التي قيلت في مسلسل “عفاريت عدلي علام”، لافتًا إلى أن الحديث على أن أعمال السحر انتهت بموت الملك سليمان غير صحيح.

وقال “شاهين”، في حواره ببرنامج “العاشرة مساءً”، المذاع على فضائية “دريم”، مساء الإثنين، أن هناك شخصيات كبيرة في السياسة والفن تستعين بالسحر من أجل الاستمرار.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3