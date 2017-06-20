أكدت الإعلامية التونسية عائشة عثمان، مقدمة برنامج “عائشة”، والذى حقق موسمه الأول نجاح كبير، من خلال استضافة نخبة كبيرة من نجوم الطرب فى الوطن العربى، أنها تستعد حاليا للتجهيزات النهائية لبدء تصوير الموسم الثانى من البرنامج.

واشارت فى تصريحات صحفية أنها تتابع الدراما المصرية عن كثب، لسببين، الأول أنها ستخوض تجربة التمثيل خلال المرحلة المقبلة، وذلك بعد لقائها مع بعض المخرجين المصريين أثناء زيارتها لمصر، والثانى، أن طبيعة البرنامج فى موسمه الجديد ستتغير فى الشكل والمضمون، وستقوم بإستضافة نخبة من الفنانين والممثلين المصريين، وكان يجب أن تتابع أعمالهم بشكل دقيق، حتى تتمكن من محاورتهم.

واضافت عائشة أنها سعيدة بنجاح مسلسل “حلاوة الدنيا” لإبنة بلدها النجمة هند صبرى، واشارت أن غياب درة عن الدراما هذا العام أزعجها، لأنها تتابعها وتعشق أعمالها، مؤكدة أن النجمتين حققتا نجاح كبير وانتشار وقاعدة جماهيرية لدى المشاهدين المصريين، واصبحوا ايقونة للفن التونسى فى مصر والوطن العربى.

وأكدت عائشة أن هناك مفاوضات لعرض الموسم الثانى من البرنامج فى مصر، إضافة لتسويق الموسم الأول أيضا للعرض بإحدى القنوات المصرية الشهيرة، وقالت أن الموسم الثانى سيبدأ شهر نوفمبر.

