ريال مدريد: الدون لم يخرج من قلعة "سانتياجو بيرنابيو"

قال فلورنتينو بيريز رئيس نادى ريال مدريد الإسبانى، إنه لم يعلم عن أزمة أسطورة النادى النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، إلا من وسائل الإعلام فقط، نافيا خروج اللاعب من قلعة “سانتياجو بيرنابيو” خلال الفترة المقبلة.

وأكد في مقابلة له لإذاعة “أوندا سيرا” الإسبانية، إنه لم يتحدث مع رونالدو منذ اندلاع الأزمة، والتى بدأت بعد أن طار اللاعب رفقة منتخب البرتغال إلى روسيا، والذى يشارك حاليا فى بطولة كأس القارات 2017.

ولفت بيريز أن رونالدو يمتلك عقدا مع ريال مدريد وبشرط جزائى مليار يورو، قائلا: “قيمة كسر عقد كريستيانو رونالدو هى مليار يورو، لمن يفكر بالتعاقد معه”.

ورحب بيريز بالدون البرتغالى قائلا: ” كريستيانو لاعب ملتزم ويتوافق مع التزاماته الضريبية وأنا أعلم بأن كريستيانو يريد دائماً أن يكون نظاميا، هو لديه نفس الالتزامات التى كانت فى إنجلترا حيث كان يملك سنوات عديدة بلا مشاكل”.