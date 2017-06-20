قال الناقد الفني، طارق الشناوي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «ما وراء الحدث» المذاع على فضائية «اكسترا نيوز»، إن ياسر جلال كان يراهن عليه في مطلع عام 2000، إلا أن هذه التوقعات لم تتحقق، وبالرغم من ذلك لم ييأس ياسر جلال، مشيرا إلى أن ياسر جلال هو الحصان الأسود في رمضان.

وأضاف الشناوي، أن الفنان أمير كرارة بدأ يخلق شعبية له، من مسلسل لمسلسل آخر، مشيرا إلى أن المخرج بيتر ميمي مخرج جيد، واستطاع تقديم صورة جيدة لضباط الشرطة ولكن بدون مبالغة.

وأوضح أن الفنان أحمد السقا خسر في سباق دراما رمضان، وفاز الفنان أمير كرارة، إلا أن الاثنين سيشتركان في فيلم واحد سيطرح في عيد الفطر، إلا أن الفنان الخاسر هو البطل، والفنان الفائز يقدم دورا مساعدا.