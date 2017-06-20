ناقد فني: هذا الشخص الحصان الأسود في رمضان2017-06-20 00:29:45
قال الناقد الفني طارق الشناوي إن الشركة المنتجة لمسلسل ظل الرئيس لديها من الذكاء ما جعلها تقوم باختيار الفنان ياسر جلال للقيام ببطولة العمل.
وأضاف في حواره على شاشة إكسترا نيوز، أن ياسر جلال هو الحصان الأسود للموسم الدرامي لهذا العام.
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