 Moheet on google
الثلاثاء 20 يونيو 2017 12:44 صباحاً
روابط سريعة
ناقد فني: هذا الشخص الحصان الأسود في رمضان
طارق الشناوي

ناقد فني: هذا الشخص الحصان الأسود في رمضان

2017-06-20 00:29:45
كتب - متابعات

قال الناقد الفني طارق الشناوي إن الشركة المنتجة لمسلسل ظل الرئيس لديها من الذكاء ما جعلها تقوم باختيار الفنان ياسر جلال للقيام ببطولة العمل.
وأضاف في حواره على شاشة إكسترا نيوز، أن ياسر جلال هو الحصان الأسود للموسم الدرامي لهذا العام.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3