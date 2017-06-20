تستعد منظمات حقوقية عربية ودولية، الأسبوع الجاري، إلى تقديم عريضة إلى الأمم المتحدة تطالب فيها بتجريم استغلال الأطفال في الحرب ضد الشرعية في اليمن من قبل ميليشيات الحوثي وصالح والنظام الإيراني، الذي يقف وراء الانقلاب.

وقال الأمين العام لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان فيصل فولاذ، الإثنين: “إن العريضة سيتم رفعها إلى المفوض السامي ورئيس مجلس حقوق الإنسان ورئيس لجنة حقوق الطفل، التابعة للأمم المتحدة”.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” عن فولاذ، خلال فعالية نظمتها جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان والائتلاف اليمنى لحقوق الإنسان، قوله إن ميليشيا الحوثي تتحمل مسئولية أكبر عدد من حالات الانتهاكات للأطفال في اليمن.

وشهدت هذه الفعالية التي جرت على هامش أعمال الدورة الـ35 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف تأكيد منظمات حقوقية أن تجنيد مليشيا الحوثي وصالح المتمردة للأطفال دون سن 18 عاما فاقم من كارثة الحرب في اليمن.

ولفتت منظمات عدة إلى أن عوائل يمنية تتحدث عن اختطاف الحوثيين لأطفالهم الذين يفاجئون بتواجدهم للقتال في شمال صعدة على الحدود السعودية.